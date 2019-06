Instagrammodel en ‘tepel’-activiste maakt topless ritje op achtbaan, maar krijgt onverwachte reactie

Een Amerikaans Instagrammodel houdt van een streepje naakt en poseert regelmatig zonder bovenstukje voor foto’s. Die beelden leggen Julia Rose geen windeieren: het model heeft net geen twee miljoen volgers op Instagram. De jonge vrouw is ook aanhanger van de ‘free the nipple’-beweging, die strijdt voor ongecensureerd, vrouwelijk naakt op sociale media. Een topless stunt op een achtbaan schiet bij veel mensen echter in het verkeerde keelgat.