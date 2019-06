Koning Filip doet opvallende ontboezeming over jeugdtrauma tegen schoolverlaters

Koning Filip (59) heeft als tiener leerproblemen gehad en moest zich door zijn middelbare schooltijd worstelen. In een opvallend openhartig gesprek met vroege schoolverlaters bevestigde hij de vermoedens die daarover al lang bestaan. Dik 40 jaar later is het nog steeds een trauma. Het verklaart mede waarom hij zijn zoon Emmanuel naar een school voor kinderen met leerachterstand heeft gestuurd.