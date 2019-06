Te koop: het eerste huis van de Queen

Het huis waar de Britse Queen Elizabeth in de jaren 50 samen met haar echtgenoot Philip woonde, staat te koop. Kostprijs: 5,9 miljoen euro. En er is héél veel werk aan.

Villa Guardamangia in de Maltese hoofdstad Valletta is een parel van een huis. Het heeft zes slaapkamers, drie badkamers, een prachtig uitzicht over de zee, afzonderlijke vertrekken voor gasten en een indrukwekkend dakterras. Volgens immokantoor Homes of Quality is het ook “historisch van erg grote waarde”. Dat zit zo: het was het eerste huis dat koningin Elizabeth II samen met haar man kocht. Zij was toen nog prinses, Philip deed zijn legerdienst. Ze woonden er van 1949 tot 1951.

“Een ongelooflijk grote eigendom in palazzostijl net buiten Valletta”, staat te lezen op de website van het immokantoor. “1.560 vierkante meter vol authentieke architecturale pracht.”

De aandachtige lezer zal de laatste zin van de beschrijving niet ontgaan. “De eigendom schreeuwt om een grote renovatie en zal een sublieme residentie of winkelruimte vormen.” Een blik op de foto’s bevestigt dat: er is nog flink wat werk aan het oude en verloederde gebouw om het in al zijn glorie te herstellen.