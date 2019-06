De volgende dag in huis? Bwa… Pakjesdiensten mogen van consumenten gerust wat rustiger aan doen

Winkels investeerden de voorbije jaren fors om de pakjes die online besteld worden zo snel mogelijk te kunnen bezorgen. Maar voor de klant mag de voet van het gaspedaal: die wil gerust wat langer wachten als dat ervoor zorgt dat er in de buurt minder bestelwagens zullen rondrijden. Dat blijkt uit de jaarlijkse e-commercebarometer van handelsfederatie Comeos.

Ruim de helft van de Belgen die weleens online shoppen, wil bestelde pakjes niet per se zo snel mogelijk ontvangen. Iets langer wachten, één of twee dagen, is voor 55 procent van de consumenten niet erg ...