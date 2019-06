Woordvoerster Donald Trump houdt het voor bekeken

In zijn tweets noemt Trump haar een uitzonderlijk persoon met buitengewone talenten. Hij zegt dat ze fantastisch werk leverde en hoopt dat ze zich kandidaat stelt om gouverneur te worden van Arkansas. “Dat zou ze fantastisch doen”, aldus de president.

....She is a very special person with extraordinary talents, who has done an incredible job! I hope she decides to run for Governor of Arkansas - she would be fantastic. Sarah, thank you for a job well done!