Onze man was erbij op Real Madrid toen 50.000 Spanjaarden in zwijm vielen voor Eden Hazard: “Je bent thuis, jongen”

Zo. Dat noemen ze een entree maken. Voor 50.000 uitzinnige Spaanse fans trok Eden Hazard voor het eerst zijn wit shirt van Real Madrid aan. Even was het spannend toen het publiek om Kylian Mbappé begon te roepen, het Franse wonderkind van Paris Saint-Germain. Maar toen Hazard de microfoon greep en “hola a todos” zei, viel het Santiago Bernabéu-stadion in zwijm voor zijn nieuwe Belgische ster.