Onze Chef Voetbal over Eden Hazard: “Natuurlijk zal hij slagen bij Real Madrid”

Hoe diep zal onze landgenoot zich de komende jaren in de legende van Real Madrid spelen? Op Real Madrid TV werd hij al in één adem genoemd met Puskas, Di Stefano, Sanchez, Luis Figo, Zidane, Ronaldo, Cristiano Ronaldo.... Grote aankopen uit het verleden, die in hun periode hun stempel drukten op de geschiedenis van de grootste club ter wereld.

Er is in Madrid niet alleen discussie over het rugnummer van Eden Hazard. Ook over de plaats die hij op het veld zal innemen, wordt tijdens het pellen van een gamba gedebatteerd. Er wordt vanuit gegaan ...