Eden Hazard poseerde in 2008 al in shirt van Real Madrid

Kregen de fans van Real Madrid gisteren een primeur te zien? Dankzij voetbalscout Frederik Staelens weten we dat Hazard elf jaar geleden ook al met een shirt van de Koninklijke rondliep. In augustus 2008 poseerde hij in het opleidingscentrum van Lille met een delegatie die een zomervoetbalstage organiseerde in Maldegem en op bezoek ging bij hun speler Birger Longueville. Die voetbalde toen bij Lille aan de zijde van het grote talent Hazard. De foto hangt al elf jaar aan de ijskast van de familie ­Staelens-Colpaert, laat Frederik ons weten. Een profetisch beeld.