Nieuwe zoekactie naar vermiste Théo (18) levert niets op

Boten, drones, speurhonden en een hoop vrijwilligers werden al ingezet, maar ook gisteren heeft de zoektocht naar de vermiste Brusselaar Théo Hayez in het Australische Byron Bay niets opgeleverd. “We geven de hoop niet op”, zei politiewoordvoerder Samantha Long gisteravond. “Morgen (vandaag, nvdr) gaan we gewoon door met zoeken.”

De familie van de 18-jarige jongen, die op 1 juni na een nacht uitgaan niet terugkeerde naar het hostel waar hij verbleef, maakt zich grote zorgen. “Dit is niets voor hem”, zei mama Vinciane Delforge gisteren bij RTBF. “Hij is verantwoordelijk, goed georganiseerd en attent.” De nonkel van Théo en zijn nicht Lisa, die allebei in Australië verblijven, begrijpen ook niets van zijn verdwijning. “We doen alles om de politie te helpen”, zegt Jean-Philippe Hayez.

Gisteravond (lokale tijd) is de vader van Hayez geland in Brisbane. Hij boekte een last-minutevlucht met het geld van de crowdfunding die opgezet werd en waarmee al meer dan 33.000 euro ingezameld is. De familie vraagt om voorlopig even met rust gelaten te worden. (adb, gjs)