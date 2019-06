Amper één tip na opsporingsbericht van 18-jarige

Een week nadat het Antwerpse parket een persbericht verspreidde voor Samira Rage, liep er slechts één tip binnen over de 18-jarige bij de federale politie. Het is ook (nog) niet duidelijk of het om een bruikbare tip gaat. De Somalische tiener is al bijna een jaar vermist.

Op 18 augustus 2018 werd de 18-jarige Samira Rage (foto) voor het laatst gezien. Ze woonde toen met haar moeder, broers en zussen in de Bijlstraat in Borgerhout. Aanvankelijk werd gedacht dat ze samen met haar buurmeisje vertrokken was en dat de twee vroeg of laat opnieuw zouden opduiken. Eerder dit jaar was haar buurmeisje terecht, maar die zei niet te weten waar Samira was.

Samira Rage heeft de Somalische nationaliteit. Ze is normaal gebouwd en heeft een donkere huidskleur, donkere ogen en donker haar tot op de schouders. Samira spreekt Somalisch en amper Nederlands of Engels.

Wie meer informatie heeft over Samira, wordt gevraagd contact op te nemen via het gratis nummer 0800/30.300 of via het mailadres opsporingen@police.belgium.eu. De politie richt zich ook tot Samira zelf, met de vraag om contact op te nemen met de speurders. (jtp)