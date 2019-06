Fans KV Mechelen wraken BAS-voorzitter Huygens

De fans van KV Mechelen gaan Herman Huygens, de voorzitter van het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) in de zaak Propere Handen, wraken. Ze ontdekten dat Huygens in 2012 benoemd werd tot lid van de Geschillencommissie, een instantie binnen de voetbalbond (KBVB).

De fans vinden dat daardoor kan worden getwijfeld aan zijn onafhankelijkheid of partijdigheid, omdat de KBVB belangen heeft in de procedure. Ook merken ze op dat Huygens lid is van het Instituut voor Beroepsjuristen, dat Stibbe – het advocatenkantoor van de KBVB – als partner heeft. Het BAS behandelt op 25 en 26 juni het beroep van KV, dat degradatie boven het hoofd hangt.