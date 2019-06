CLUBNIEUWS. Cercle Brugge kiest noodgedwongen Fransman als coach, Atalanta biedt 12 miljoen voor Malinovskyi

Cercle Brugge hoopt vandaag zijn trainer beet te ­hebben en dat moet Fabien Mercadal worden. In Genk lijkt het er meer en meer op dat Ruslan Malinovskyi deze zomer andere oorden opzoekt. En bij Lokeren heeft Louis Devries het vanaf zondag officieel voor het zeggen. Uw dagelijkse portie clubnieuws.

GENK. Atalanta biedt 12 miljoen voor Malinovskyi

Het lijkt er met de dag meer op dat Ruslan Malinovskyi deze zomer Genk zal verlaten. Een handvol clubs uit Italië, Portugal en Engeland benaderde Genk al voor een bod op de Oekraïense middenvelder. Zijn voorkeur lijkt uit te gaan naar Atalanta, dat Champions League speelt. De Italianen boden al tot 12 miljoen euro, maar Genk houdt voorlopig vast aan de vraagprijs van 20 miljoen. De Limburgers boden hem ook een nieuw contract en forse loonsverhoging aan, om hem nog een jaar langer te houden, maar die boot houdt Malinovskyi af. Een delegatie van Atalanta is al naar Genk afgereisd om een akkoord/compromis (zo’n 15 miljoen plus bonussen) uit de brand te slepen. Voor Marcus Ingvartsen is er dan weer concrete interesse van Hertha Berlijn. Inkomend hoopt Genk na Theo Bongonda ook snel Benjamin Nygren (17) te strikken. Felice Mazzu had intussen een telefonisch gesprek met de Zweedse spits.

Tom Van Imschoot (37) is intussen goed op weg om de rechterhand van Mazzu te worden. De huidige coach van Lommel praat met Genk en is topkandidaat nu de club de piste Karel Geraerts niet meer bewandelt.

CERCLE BRUGGE. Cercle kiest (noodgedwongen) voor Fabien Mercadal als trainer

Cercle Brugge hoopt vandaag zijn trainer beet te ­hebben en dat moet Fabien Mercadal worden. De 47-jarige Fransman was vorig jaar al topkandidaat, maar koos toen voor Caen. Met die club degradeerde hij het voorbije seizoen uit de Ligue 1, nu is hij vrij. Er was ook nog een Duitse kandidaat, maar Mercadal, die voor offensief voetbal staat, kreeg nu toch de voorkeur. Het is vooral de keuze van moederclub AS Monaco. De Vlaamse strekking binnen Cercle hoopte op een Belg of ­Besnik Hasi, die de competitie beter kent, maar ving bot.

LOKEREN. Louis Devries zondag officieel baas

Lokeren hervatte als eerste profclub de trainingen. De nieuwe voorzitter Louis Devries was nog niet op de club, want Roger Lambrecht (87) – die behoorlijk emotioneel is en erevoorzitter wordt – geeft pas zondag de scepter officieel door. Dan is de overname een feit en kan er een ploeg gebouwd worden.

Lokeren zal daarbij een nieuwe trend volgen: er wordt – zoals bij Anderlecht en Oostende – een transfercomité opgericht waarin zal gedebatteerd worden over aanwinsten. Daarin zal onder meer voorzitter Louis Devries zetelen, maar ook trainer Glen De Boeck en sportief directeur Dimitri Mbuyu. Devries zal zelf zijn contacten kunnen aanspreken, want hij was tot voor kort voetbalmakelaar. Zijn activiteiten als manager moet hij nu uiteraard staken.

Probleem om de ploeg samen te stellen is dat Lokeren officieel nog niet weet of het straks in 1A of 1B uitkomt. In principe degradeerden de Waaslanders uit de hoogste klasse, maar door de rechtszaken in het dossier Propere Handen maakt de club nog een kansje om op het hoogste ­niveau te blijven. Om spelers aan te trekken of te houden is dat toch belangrijk om te weten. Zo doet Lokeren er alles aan om Killian Overmeire uit de handen te houden van eersteklassers als Cercle. Olivier Deschacht – die einde contract is en naar Kortrijk kan als T2 – was gisteren niet aanwezig, maar ook voor hem staat de deur op Daknam nog open. Steve De Ridder heeft door de degradatie nog een clausule in zijn contract dat hij tot 30 juni transfervrij weg kan, maar wat als Lokeren in 1A blijft?

AA GENT. Dupré beloften-coach

Na het vertrek van Manu Ferrera – met Marc Wilmots naar Iran – moest AA Gent op zoek naar een nieuwe beloften-coach. De keuze viel op Frédéric ­Dupré (40), die al enkele jaren actief is in de Gentse jeugdwerking. Dupré werd destijds zelf opgeleid door Gent en speelde behalve voor de Buffalo’s ook voor onder meer Zulte Waregem, Standard en Lokeren.

In de technische staf van de A-ploeg neemt Gino Caen – die voor 2 jaar tekent – de plaats in van fysiektrainer Stijn Matthys. Die laatste krijgt een ­andere functie binnen de club.

STANDARD. Vertrek Djenepo afgerond, Boljevic is zijn vervanger

De miljoenentransfer van Moussa Djenepo naar Southampton is nu ook officieel afgerond. De 20-jarige aanvaller van Standard trekt voor 15,7 miljoen euro naar de Engelse club en tekent een contract voor vier seizoenen. Aleksandar Boljevic van Waasland-Beveren komt de Malinees vervangen.

Djenepo werd vorige week in Parijs al medisch gekeurd bij The Saints. De jonge aanvaller uit Mali kwam twee seizoenen geleden voor een bescheiden 50.000 euro over uit zijn thuisland en trekt nu voor een veelvoud naar Engeland.

In een eerste reactie op de website van Southampton liet Djenepo al weten dat een droom uitkomt. “Ik ben erg trots op deze transfer. Southampton is een fantastische club, ik ben heel gelukkig. Ik kijk ernaar uit om hier te spelen en mijn nieuwe familie te leren kennen.” Voordat hij dat kan doen, begint hij met Mali aan de Afrika Cup in Egypte.

De vervanger van Djenepo komt uit het Waasland. Aleksandar Boljevic (23) staat immers op het punt om te verhuizen naar Standard. Tegenover de komst van de flankaanvaller van Waasland-Beveren staat een transfersom van 2,2 miljoen euro. De Montenegrijnse international, die het voorbije seizoen vier keer scoorde en negen assists gaf, is ook persoonlijk zo goed als rond met de Rouches. Hij moet wel nog medisch gekeurd worden. Wellicht wordt de transfer volgende week afgerond.

Ook aan het dossier van Omar El Kaddouri, de Belgische Marokkaan van ­PAOK, wordt ondertussen verder gewerkt. Tot slot pikte Standard een jeugd­international op bij ­Anderlecht. Nathan Ngoy (16) tekende een tweejarig contract, plus een jaar optie.

ZULTE WAREGEM. Zwitserse spits tekent, De fauw verlengt

Theo Bongonda is nog maar net verpatst aan RC Genk, of daar is de eerste zomeraanwinst voor Zulte Waregem al. De 21-jarige aanvaller Dimitri Oberlin (foto) komt op huur­basis met aankoop­optie over van het Zwitserse FC Basel. De Kameroense Zwitser, die al drie jaar op de radar van de fusieclub stond, kan als centrum­aanvaller uitgespeeld worden, maar kan ook op de flanken of achter de diepe spits fungeren. Oberlin werd in de zomer van 2018 door Basel voor meer dan 4 miljoen euro overgenomen van Red Bull Salzburg. Bij Basel blonk hij uit met onder meer vier goals in de Champions ­League, sinds januari werd hij evenwel uitgeleend aan het Italiaanse Empoli. Essevee houdt ook in het achterhoofd dat Hamdi Harbaoui, die normaliter aan boord blijft, de eerste vier wedstrijden van de nieuwe competitie nog een schorsing moet uitzitten.

Daarnaast verlengde ­aanvoerder Davy De fauw (37) zijn contract bij Essevee met een jaar. Idrissa Sylla, die op de Afrika Cup vertoeft, mag voor de juiste prijs vertrekken. Datzelfde geldt voor Hicham Faik, die volgens Nederlandse media zijn zinnen gezet heeft op een overstap naar Heerenveen.