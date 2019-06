Nieuwe verkeersdrempel oogst bakken kritiek: “Ik hoor er hier de ene na de andere over kraken en krassen”

Aalst / Lede - Er wordt te snel gereden in de Zijpstraat, een verbindingsweg tussen Hofstade en Lede. Maar de verkeersremmer, alias ‘de schans van Hofstade’, die oplossing moet bieden, is te hoog waardoor auto's er beschadigd raakten. De stad Aalst riskeert schadeclaims en gaat de doorgang tijdelijk afsluiten tot de drempel aangepast is.

Voor de buurtbewoners van de Zijpstraat staat het als een paal boven water dat sommigen hun straat aanzien voor een snelweg. De stad liet daarom een verkeersremmer plaatsen. Maar die ‘schans’ zoals de drempel honend wordt genoemd, krijgt bakken kritiek. “Ik heb hem uitgetest met mijn brommer”, zegt iemand. “Bij een normale verkeersdrempel kan ik er normaal zonder problemen aan dertig kilometer per uur over. Bij deze aan amper tien kilometer per uur, dan is het al nipt.”

Auto’s raken moeilijk over de ‘schans van Hofstade’. Video: TV Oost

“Laat het deze winter eens sneeuwen en er wordt hier amper gestrooid: de gevolgen zijn niet te overzien voor fietsers en bromfietsers”, aldus een andere. “Ik ben er daarjuist overgereden stapvoets en heel de onderkant schuurde.”

“Er wordt hier heel snel gereden”

“Ik hoor er hier de ene na de andere over kraken en krassen”, zegt een boer die zijn onkruid aan het wieden is. “Er wordt heel snel gereden”, aldus Godelieve Coen (70), die benadrukt dat zij niet bij de stad heeft gevraagd voor de drempel. “Normaal mogen ze tot aan dat plakkaat maar dertig kilometer per uur rijden, maar velen vliegen hierdoor.”

Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) gaat maatregelen treffen. “Wij hebben vastgesteld dat de berm te hoog werd aangelegd en er te smalle dekplaten werden gebruikt waardoor de verkeersremmende hindernis moeilijk te nemen is”, aldus De Gucht.

“Door onze diensten wordt de doorgang tijdelijk afgesloten in afwachting van het herstel. Aan de aannemer werd al opdracht gegeven om de werken zo snel mogelijk uit te voeren. Dit zal binnen maximaal twee weken afgewerkt zijn.”

Op sociale media circuleert al de suggestie om de schadekosten te recupereren via rechtsbijstand van de autoverzekering, die de stad dan aansprakelijk kan stellen. “De normale gang van zaken is inderdaad dat de autoverzekering wordt verwittigd met een ongevallenformulier, waarop de situatie wordt aangeduid met als tweede partij de stad Aalst”, klinkt het op het kabinet van De Gucht.

De stad liet gisteravond alvast nadarhekken aanrukken met het opschrift ‘gevaar’. “De firma De Jonge zal zorgen voor extra maatregelen zodat er niet doorgereden kan worden”, zegt nog De Gucht. “Er zullen ook omleidingsborden worden geplaatst.”