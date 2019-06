Verdachte van terreur Christchurch pleit onschuldig

De dader van de aanslagen op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, Brenton Tarrant, pleit onschuldig. Dat heeft zijn advocaat vrijdag bekendgemaakt.

In een video vanuit de hoogbeveiligde gevangenis in Auckland, die live werd uitgezonden in het gerechtsgebouw in Christchurch, verklaarde advocaat Shane Tait dat zijn cliënt “niet schuldig pleit voor alle aanklachten”.

Op 15 maart opende de 28-jarige Australische blanke supremacist Brenton Tarrant het vuur in twee moskeeën in de stad Christchurch. Hij maakte 51 dodelijke slachtoffers, terwijl tientallen mensen gewond raakten. In totaal worden Tarrant nu 51 aanklachten van moord, 40 van poging tot moord en 1 van terrorisme ten laste gelegd.