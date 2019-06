Aanvallen op tankers in Golf van Oman: Iran verwerpt beschuldigingen van VS “formeel”

Iran zegt dat het “formeel de ongegronde beweringen van de VS verwerpt”. De Amerikanen beschuldigen het land ervan achter de aanvallen op olietankers in de Golf van Oman te zitten.

“Het is ironisch dat de VS, die zich onwettelijk terugtrokken uit het Joint Comprehensive Plan of Action (de nucleaire deal, nvdr.), Iran nu oproepen om over te gaan tot onderhandelingen en diplomatie”, klinkt het in een mededeling van Teheran aan de VN.

“De economische oorlog en het terrorisme van de VS tegen het Iraanse volk, net zoals hun massieve militaire aanwezigheid in de regio zijn en blijven de belangrijkste bron van onveiligheid en instabiliteit in de ruime Golfregio”, luidt het verder. “Verzinsels en campagnes van desinformatie of het schaamteloos beschuldigen van anderen, zullen de realiteit niet veranderen. De VS en hun regionale bondgenoten moeten stoppen met deze oorlogsvoering.”

De Amerikaanse ambassadeur bij de VN Jonathan Cohen beschuldigde Iran er opnieuw van achter de aanvallen te zitten tijdens een vergadering achter gesloten deuren. “Alle elementen wijzen in de richting van Iran”, aldus Cohen.

