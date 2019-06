Jelle Van Damme en Elke Clijsters terug samen

Een opvallende verzoening in de sportwereld. Antwerp-speler Jelle Van Damme (35) en Elke Clijsters (34) zijn weer samen.

“Ik heb gelogen en fouten gemaakt, en neem daarvoor alle verantwoordelijkheid op mij”, liet Van Damme onlangs weten op Instagram. “Niemand is perfect. We maken fouten. We zeggen de verkeerde dingen. We doen de verkeerde dingen. We vallen, we staan op, we leren, we groeien, we gaan verder... We leven. Echte liefde heeft de gewoonte terug te keren. Uiteindelijk wil ik zeggen: het was jij, het is altijd jij geweest.”

Foto: Instagram

De post bleek uiteindelijk een voorbode van de ultieme verzoening. Van Damme en Clijsters vormden negen jaar lang een koppel, waarvan ze zevenenhalf jaar getrouwd waren. Na een tijdelijke breuk in 2014 gingen ze in 2016 definitief uiteen.

In november vorig jaar diende Elke nog een klacht in tegen haar voormalige echtgenoot wegens stalking. Ze hebben een zoon, Cruz, en een dochter, Cleo.