De NASA heeft het “Star Trek”-logo op Mars aangetroffen

De ruimtesonde, Mars Reconnaissance Orbiter, die de oppervlakte van Mars in kaart brengt. Heeft drie Star Trek-logo’s gefotografeerd.

Het gaat om drie symbooltjes die lijken op Starfleet. Dat was ook de wetenschappers van de NASA niet ontgaan. “Alhoewel de gelijkenissen volledig toevallig zijn”, klinkt het. Toch knipogen ze in hun Tweet wel naar de reeks: “Enterprising viewers will make the discovery that these features look like a famous logo: and you’d be right, but it’s only a coincidence.”

De opmerkelijker print zou ontstaan zijn door duinen, lava en wind.

Caption Spotlight (12 Jun 2019): Dune Footprints in Hellas



Enterprising viewers will make the discovery that these features look conspicuously like a famous logo.



More: https://t.co/CAq5xBbDwf



NASA/JPL/University of Arizona#Mars #science pic.twitter.com/N5MfKQPiYt — HiRISE (NASA) (@HiRISE) 12 juni 2019

Vergelijk zelf: