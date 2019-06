Beursgang truckdivisie Volkswagen op 28 juni

Volkswagen wil zijn vrachtwagen- en bussendivisie, met de merken MAN en Scania, op vrijdag 28 juni naar de beurs brengen. De waardering moet liggen tussen de 13,5 miljard euro en 16,5 miljard euro. Het zou daarmee een van de grootste beursgangen in Europa van dit jaar worden.

De uitgifteprijs van de aandelen ligt tussen 27 euro tot 33 euro per aandeel. Volkswagen mikt op een opbrengst van wel 1,9 miljard euro. Het Duitse autobedrijf had eerder al gezegd dat de divisie, met de naam Traton, een notering gaat krijgen aan de aandelenbeurzen in Frankfurt en Stockholm. In september vorig jaar lekte voor het eerst uit dat Volkswagen een beursgang voor de activiteiten bestudeerde.

Het concern wil wel een meerderheid van Traton in eigen handen houden. De opbrengst van de emissie kan gebruikt worden voor investeringen in de truckmerken, die kampen met stevige concurrentie van Daimler en Volvo.