Met shirt van Barcelona naar voorstelling van Eden Hazard bij Real Madrid gaan kijken blijkt niet zo’n slimme keuze

Met 50.000 waren ze: fans van Real Madrid die naar het stadion Bernabeu afzakten om aanwinst Eden Hazard te verwelkomen. Met de komst van de Rode Duivel wil de Koninklijke na een teleurstellend jaar het FC Barcelona weer moeilijk maken. Even ontstond er echter commotie toen omstaanders ontdekten dat er een jongen met het truitje van de aartsrivaal aan was komen opdagen...

Toen de Real-fans dat ontdekten, werd de jongen gedwongen om dat blauw-rode shirt meteen uit te trekken. Wat hij meteen ook deed en dat leverde dan weer applaus op. Want 13 juni moest een vrolijke dag worden, de heuglijke dag van de komst van een nieuwe Galactico. Eden Hazard had dus meteen een goede invloed op de fans.

