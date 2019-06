Wouter Beke reageert op idee Magnette: “Is Magnette formateur?”

CD&V-voorzitter Wouter Beke reageert op het idee van Paul Magnette (PS) om een noodregering op de been te brengen. ”Uitspraken in de pers maken werk informateurs des te moeilijker.”

Voor een noodregering is er alleszins weinig animo aan Vlaamse kant. Wouter Beke reageert bij Radio 1 op de uitspraken van Paul Magnette. “Ik heb de PS ondertussen heel veel verschillende zaken horen zeggen. Het enige wat ze doen is het onderhandelen bemoeilijken. De PS is een grote fractie in de kamer en dat is de N-VA ook. Ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen om een regering mogelijk te maken. En dat doe je niet door de ene na de andere uitspraak te doen op Radio en TV. Paul Magnette is niet de informateur”, zegt Beke. Over de Vlaamse onderhandelingen wilde Beke niets zeggen. Wel herhaalde hij, dat een samenwerking met Vlaams Belang, zelfs in een gedoogsteun niet aan de orde is voor CD&V.

Voor Groen is het voorstel van PS-onderhandelaar Paul Magnette om een noodregering voor één jaar te vormen niet de juiste methode en komt het ook niet op het juiste moment. De partij wijst erop dat men nog niet begonnen is met het proberen te vormen van een regering. “PS neemt continu de vlucht vooruit. De campagne is gedaan; dit is noch de juiste methode, noch het juiste moment voor zo’n ideeën”, klinkt het in een korte reactie.

Ook Gwendolyn Rutten reageert via Twitter. “Soms zijn voorstellen zo compleet naast de kwestie, dat het gewoon geen zin heeft om er zelfs maar commentaar op te geven.”

Paul Magnette zei donderdag een noodregering op de been te willen brengen met alle huidige partijen, zonder N-VA en met PS en Ecolo. Hij wil zo de lopende zaken afhandelen maar ook nog enkele sociale maatregelen nemen. Die uitspraken deed Magnette na een hele dag van tegenstrijdige communicatie. Zo opende Elio Di Rupo eerst nog de deur naar gesprekken met N-VA om een uur later die deur weer dicht te doen.

