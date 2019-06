Meer dan 500 Amerikaanse bedrijven vragen Trump handelsoorlog met China te stoppen

Honderden bedrijven uit het Amerikaanse binnenland smeken de Amerikaanse president Donald Trump om geen nieuwe tarieven op te leggen en om een punt te zetten achter de handelsoorlog met China.

In een brief - getiteld ‘Tariffs Hurt the Heartland’ - uiten meer dan 500 ondernemingen en 140 verenigingen hun bezorgdheid over de handelstarieven op Chinese producenten en waarschuwen ze voor de negatieve impact van de escalerende handelsoorlog op “Amerikaanse bedrijven, landbouwers, gezinnen en de economie”. Onder de ondertekenaars zijn bekende namen als Wal-Mart en Macy’s.

Met het Amerikaanse Heartland worden traditioneel alle staten bedoeld die niet aan een oceaan liggen.