Mogi is back in business: Standard is voor Bayat het nieuwe Anderlecht, de club waar hij ontzettend veel invloed heeft

Amallah en Vojvoda naar Standard, Vanhaezebrouck in beeld bij Charleroi, Trebel en Appiah richting Nantes, Verstraete die naar Watford kan… U had het misschien nog niet gemerkt, maar Mogi Bayat (44) is back in business. Nog geen jaar nadat de makelaar in de cel zat in operatie Propere Handen, gaat Bayat weer zijn gangetje. Vooral Standard is zijn nieuwe thuis.