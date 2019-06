Vanaf nu is het aan deze Jonge Duivels op het EK U21: wij geven u de toogmunitie om mee uit te pakken over de 23 Belgen

Bent u benieuwd wie de Rode Duivels van morgen kunnen worden? Vanaf morgen/zaterdag zullen we het weten. Voor het eerst sinds 2007 is de nationale U21 ploeg geplaatst voor een EK, waar een ticket voor de Olympische Spelen te verdienen valt. België speelt de openingswedstrijd tegen Polen (18u30) maar zit in een loodzware poule met ook nog gastland Italië en mede-favoriet Spanje. Wij stellen de 23 Jonge Duivels van Johan Walem die in Italië ons land zullen vertegenwoordigen aan u voor, met de nodige toogmunitie om mee uit te pakken.