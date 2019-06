Vier basics voor jouw carrière

Een carrière is niet meer hetzelfde als twintig jaar geleden. En deze vier zaken staan vandaag voorop. Met Els Vanbelle, well-being consultant bij Attentia, overlopen we de basics van een carrière. Waar moet je vandaag (zeker) rekening mee houden?

1. Een open blik

De voorbije jaren is de verhouding tussen werkgever en werknemer grondig veranderd. “Vroeger garandeerde de werkgever tewerkstelling in ruil voor loyaliteit van medewerkers, vaak zelfs levenslang. Carrièrepaden situeerden zich traditioneel in één organisatie en bij één werkgever”, weet Vanbelle.



Maar economische en maatschappelijke uitdagingen zetten dit traditionele model meer en meer onder druk. “De werkgever kan steeds minder levenslange tewerkstelling garanderen en heeft meer nood aan flexibele medewerkers”, aldus de consultant. Daarom raadt ze aan om in functie van je carrière je opties altijd open te houden. “In een carrière hoeft geen enkele stop een eindstop te zijn.”

2. Neem zelf het heft in handen

In ruil voor de vereiste flexibiliteit investeert de werkgever mee in je zogenaamde inzetbaarheid of employability. “Medewerkers worden in steeds sterkere mate geacht zelf aan het stuur van hun job én carrière te zitten”, oppert ze. “Ze moeten investeren in persoonlijke ontwikkeling op niveau van kennis, vaardigheden en competenties. Hiermee vergroten ze de kans op carrièreperspectieven binnen én buiten de organisatie.”

Vaak zijn werkgevers terughoudend voor dergelijke inspanningen uit de angst dat sterke profielen zouden weggaan. “Maar die angst is onterecht”, vindt ze. “Door net te investeren in je mensen, zet je in op hun motivatie en betrokkenheid bij de organisatie. Want je laat hen voelen dat ze van tel zijn.”

3. Passie en talenten staan voorop

Bij ieders loopbaan is het belang van passie en talent meer dan ooit van tel. “Dit zijn belangrijke hefbomen die medewerkers helpen om te blijven functioneren in een uitdagende maatschappelijke situatie. Ze helpen om je werk werkbaar te maken en te houden. En ook om zelf inzetbaar te zijn.”

