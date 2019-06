Diego Maradona stopt om gezondheidsredenen als coach

Diego Armando Maradona (58) vertrekt als trainer bij de Mexicaanse tweedeklasser Sinaloa Dorados. Op advies van de dokter neemt de Argentijnse voetballegende rust en zal hij operaties ondergaan aan zijn schouder en knie, zo meldt de advocaat van ‘Pluisje’.

“Diego! De deuren bij Dorados staan altijd voor je open. De gezondheid komt altijd op de eerste plaats. Hier heb je en zal je altijd een thuis hebben”, laat clubvoorzitter Tono Nunez weten. “Samen hebben we de wereld verrast. We hebben bewezen dat voetbal om passie en het hart draait”, reageert de club op Twitter.

Cuando nadie creía en nosotros, escribimos una aventura inolvidable de la mano del Diego de Sinaloa.



¡Nos veremos pronto, Jefe! ??#LaHicimosDeDiez pic.twitter.com/PZJKq1Rpas — #ConElPezHastaElFinal (@Dorados) 14 juni 2019

Maradona begon in september vorig jaar bij Sinaloa Dorados. Hij had meerdere keren gezondheidsklachten. Dit jaar verbleef hij nog enkele dagen in het ziekenhuis vanwege een maagbloeding.

Maradona liep vorige maand met Sinaloa Dorados promotie mis naar de hoogste voetbalklasse in Mexico.

# Belga context ## Related picture(s) [FBL - MEX - SANLUIS - DORADOS]

View full context on [BelgaBox]

(belga)