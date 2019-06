Ruzie om lief escaleert, twintiger in de nek gestoken

Veurne / Adinkerke - Een twintiger heeft donderdagavond zijn liefdesrivaal in de nek gestoken in Houtem bij Veurne. Lokale politie Spoorkin werd rond 19 uur gecontacteerd voor een relationeel conflict in de Sacramentstraat.

Een twintiger uit De Panne had een andere twintiger uit Houtem in de halsstreek gestoken. Een MUG en ambulance kwamen ter plaatse. Het slachtoffer raakte ernstig, maar niet levensgevaarlijk gewond. De lokale recherche van politie Spoorkin voert het onderzoek, het parket beslist of de dader voorgeleid wordt voor de onderzoeksrechter.