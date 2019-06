Toerist in Rome? Hou je dan aan deze regeltjes

In Rome heeft het stadsbestuur een rist aan nieuwe regels gemaakt waar toeristen zich aan moeten houden. Het is een update van de regels uit 1946, en moeten er voor zorgen dat toeristen met respect omgaan met het oude Rome.

Waar moet een toerist allemaal aan voldoen? Sommige zijn vrij voor de hand liggend, zo mogen toeristen niet halfnaakt en topless door de straten paraderen. En koffertjes met wieltjes onder zijn verboden op de eeuwenoude en pas gerestaureerde Spaanse trappen. Andere regeltjes zijn dan weer heel specifiek. Als je van een fonteintje drinkt, mogen je lippen de kraan niet raken. Er zal ook streng worden toegezien op de snackende toeristen, als je niet proper eet en vuil achterlaat, kan je een boete krijgen.

Foto: AP

Ook Romeinen die een cent verdienen aan het massatoerisme, krijgen nu strengere regels opgelegd; de mannen of vrouwen die zich verkleden als oude Romein om op foto’s te poseren, mogen dat niet meer doen in de buurt van hotspots zoals het Colosseum of de Trevi-fontein. Muzikanten zijn dan weer niet langer toegelaten op het openbaar vervoer.