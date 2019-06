Kim Kardashian opnieuw op bezoek bij Donald Trump voor betere herintegratie van gedetineerden

Kim Kardashian West is opnieuw op bezoek geweest bij Donald Trump. De realityster kwam er opnieuw pleiten voor bijkomende moeite om gedetineerden na hun straf aan een job te helpen en te herintegreren in de maatschappij. “Hoe veiliger de samenleving wordt, hoe beter”, zei ze op de conferentie in het Witte Huis.

“Ik ben op weg naar het Witte Huis”, zei Kim Kardashian donderdag in een video op Twitter. “Ik ga er spreken op een evenement rond herintegratie en werkgelegenheid. Ik ben vereerd om deel uit te maken van de aankondiging dat de regering en de privé moeite doen om kansen te creëren voor mannen en vrouwen die weer thuiskomen.”

Foto: EPA-EFE

Het was niet het eerste bezoek van Kardashian aan het Witte Huis. Bij vorige gelegenheden deed ze dat ook al om te pleiten voor betere begeleiding van gedetineerden naar jobs en hulp bij hun herintegratie in de samenleving zodra hun straf erop zit.

“We moeten garanderen dat Amerikanen die terugkomen uit de gevangenis echt een tweede kans krijgen”, zei Donald Trump donderdag. “Wanneer ex-gedetineerden thuiskomen, is het belangrijkste dat we kunnen doen hen aan een job helpen.”

Foto: Photo News

Op het evenement pleitte de echtgenote van Kanye West voor een systeem van autodelen waarin ex-gedetineerden naar sollicitatie- en andere gesprekken of naar hun werk gevoerd kunnen worden. Transport is essentieel, aldus Kardashian.

“Iedereen wil een veilige samenleving”, zei Kardashian op het event. “En hoe meer kansen we hen geven en hoe meer we hen steunen, hoe veiliger iedereen zal zijn.”

Advocaat

Bij vorige bezoeken aan het Witte Huis had Kardashian nog aandacht gevestigd op de situatie van Alice Marie Johnson. Die 63-jarige vrouw was tot levenslang veroordeeld voor drugshandel, maar was een modelgevangene en verdiende volgens Kardashian een tweede kans. Trump gaf haar gelijk en liet de vrouw vrijkomen.

Het is niet ondenkbaar dat we Kardashian de komende jaren meer in die rol zullen zien. In een interview met Vogue vertelde ze immers dat ze momenteel stage loopt bij een prestigieus advocatenkantoor in San Francisco en ze vastbesloten is om advocaat te worden.

