Pairi Daiza redt de papegaai uit Rio

Pairi Daiza gaat de Spix’ ara’s opnieuw uitzetten in het wild. De papegaai is vooral bekend vanwege de animatiefilm maar in het wild is de papegaai al enige tijd uitgestorven.

Tegen het eind van het jaar gaat Pairi Daiza 50 vogels terug uitzetten in de Caatingawoenstijn. In Brazilië wordt ook gewerkt aan een Release Centre. “Terwijl de bouw van een hypermodern kweekcentru, een investering van drie miljoen euro, voor deze vogels hier in Pairi Daiza volop aan de gang is, werd in Brazilië zopas een samenwerkingsakkoord ondertekend door alle partners om vijftig ara’s voor het einde van 2019 terug naar de Caatingawoestijn te brengen, waar ze vervolgens vrijgelaten zullen worden”, zegt Mathieu Goedefroy. “Ook de nieuwe Braziliaanse regering onder president Jair Bolsonaro bevestigt hiermee haar betrokkenheid in dit project om deze iconische vogel in ere te herstellen.”