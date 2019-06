Rode Duivels verstevigen eerste plaats op FIFA-ranking

België staat vrijdag voor de zevende keer op rij bovenaan de landenranking van de Wereldvoetbalbond FIFA. De Rode Duivels vergroten bovendien hun voorsprong op eerste achtervolger Frankrijk, van 3 naar 28 punten (1.746 tegenover 1.718 punten).

Sinds de publicatie van het vorige klassement op 4 april speelden Eden Hazard en co twee interlands. In de EK-kwalificaties werd er zowel tegen Kazachstan als Schotland met 3-0 gewonnen. De kloof met eerste achtervolger Frankrijk groeit omdat de regerende wereldkampioen een 2-0 nederlaag in Turkije leed.

België voert de stand aan sinds september 2018 en bekleedde de eerste plaats al eens eerder van november 2015 tot en met maart 2016.

Brazilië (1.681 punten) behoudt de derde plaats voor Engeland (1.652 punten). Portugal (1.631 punten) wipt na de winst voor eigen volk in de allereerste Nations League van zeven naar vijf over vicewereldkampioen Kroatië (zesde, -1) en Uruguay (achtste, -2). Spanje stijgt van negen naar zeven. De top tien wordt vervolledigd door Zwitserland (negende, -1) en Denemarken.

De volgende EK-kwalificatieduels spelen de Rode Duivels in september in San Marino (6/9) en Schotland (9/9). De Schotten zakken vrijdag een plaats op de FIFA-ranking naar nummer 45. Dat is twee posities lager dan Rusland (43e, +3). Verder in de ranking staan Cyprus (93e, -4) en Kazachstan (114e, +2). San Marino blijft 211e en laatste.

Het volgende FIFA-klassement wordt op 25 juli vrijgegeven.

De FIFA-ranking op vrijdag 14 juni (tussen haakjes de ranking op 4 april):

1. (1) BELGIË 1746 punten

2. (2) Frankrijk 1718

3. (3) Brazilië 1681

4. (4) Engeland 1652

5. (7) Portugal 1631

6. (5) Kroatië 1625

7. (9) Spanje 1617

8. (6) Uruguay 1615

9. (8) Zwitserland 1605

10.(10) Denemarken 1589

11.(11) Argentinië 1582

.(13) Duitsland 1582

13.(12) Colombia 1580

14.(17) Italië 1569

.(16) Nederland 1569

16.(15) Chili 1561

17.(17) Zweden 1558

18.(18) Mexico 1557

19.(20) Polen 1550

20.(21) Iran 1518

...

(+) 43.(46) Rusland 1436

(+) 45.(44) Schotland 1433

(+) 93.(89) Cyprus 1258

(+) 114.(116) Kazachstan 1174

(+) 211.(211) San Marino 839

(+) = tegenstanders van België in kwalificaties voor Euro 2020.