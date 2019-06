Daar is de virtuele ingenieur: virtual engineering met software en AI

“Er is nood aan technische skills, los of die nu van echte of virtuele ingenieurs komen”, Christopher Nicastro, communicatie manager bij Diabatix Foto: Jobat.be

Het ingenieursbureau Diabatix biedt bedrijven een virtuele ingenieur aan. Klanten komen bij hen aankloppen omdat ze een efficiënte oplossing willen voor een specifiek probleem: de koeling van apparatuur. Al is virtual engineering tegelijk ook een antwoord op het huidige tekort aan ingenieurs.

In het tijdperk van elektrische wagens, computers en smartphones blijft een van de voornaamste uitdagingen waarvoor hightech bedrijven staan het efficiënt en duurzaam koelen van hun apparatuur. Doordat deze toestellen steeds meer moeten kunnen met minder ruimte, wordt de kans op oververhitting groter. Maar een optimaal ontwerp bedenken om de batterij of motor zo efficiënt mogelijk te koelen, is erg complex en zeer tijdrovend. “Om hieraan tegemoet te komen, hebben we een aanpak bedacht op basis van artificiële intelligentie (AI)”, aldus CEO en mede-oprichter Lieven Vervecken van Diabatix, dat werd opgericht in 2016 en intussen negen medewerkers telt, het merendeel ingenieurs. “We bieden een intelligent algoritme dat in enkele dagen tot een optimaal ontwerp kan komen, afgestemd op de noden van de klant.” Die klanten bevinden zich wereldwijd, en ook in ons land.

Tekort aan ingenieurs

Concreet zou bijvoorbeeld een ingenieur van een automotive bedrijf aan Diabatix de vraag kunnen stellen om voor een motoronderdeel een koelplaat te ontwikkelen die optimaler is dan wat momenteel beschikbaar is in de markt. Op basis van een reeks ingegeven parameters gaat hun op AI-gebaseerde software dan autonoom een design ontwerpen. Om dit proces op gang te trekken, is momenteel nog de fysieke tussenkomst van een Diabatix-ingenieur vereist. Het is de bedoeling dat de ‘virtuele ingenieur’ die complete interface voor zijn rekening neemt, en dat het proces dus helemaal wordt geautomatiseerd. “Op die manier zou de virtuele ingenieur dus effectief een deel van ons team vormen.”

Efficiëntie ligt aan de basis. “Bedrijven kloppen vaak bij ons aan als ze een complex probleem willen oplossen. Dat vergt tijd, maar dat hebben ze vaak niet”, stelt Christopher Nicastro, communicatie manager bij Diabatix. “Maar vaak zijn ze ook gewoon benieuwd naar het resultaat van zo’n virtuele ingenieur”, aldus Nicastro, die erkent dat deze vorm van virtual engineering ook een antwoord is op het huidige tekort aan ingenieurs op de arbeidsmarkt. “Er is inderdaad nood aan technische skills, los of die nu van ‘echte’ of ‘virtuele’ ingenieurs komen.”

