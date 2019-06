Dringend gezocht: vrachtwagenchauffeur

In de voorbije 12 maanden ontving de VDAB zowat 2.250 vacatures voor vrachtwagenchauffeur. Eind april stonden er daarvan nog een kleine 600 open. Dat de jobs moeilijk ingevuld raken, komt mede doordat niet iedereen over het gevraagde C of CE rijbewijs beschikt. Aangepaste opleidingstrajecten zijn nog onvoldoende bekend en daar wil de sector verandering in brengen.

De bestaande chauffeursopleidingen in technische scholen, VDAB-opleidingscentra en rijscholen kwamen maar voor een deel tegemoet aan de nood aan opleiding. Daarom werd een jaar geleden beslist om extra capaciteit te creëren.

Randstad Transport en Syntra Midden-Vlaanderen voorzien jaarlijks zo’n 200 opleidingstrajecten om werkzoekenden op te leiden tot vrachtwagenchauffeur. De werkzoekende start zijn of haar opleiding dan bij een bedrijf en volgt ondertussen praktijklessen bij de rijschool. Legt de cursist de opleiding succesvol af, dan neemt de werkgever hem of haar meteen in dienst. “Bedrijven die via opleiding investeren in hun werknemers, krijgen daar op lange termijn meer van terug. Er staat veel potentieel klaar”, stelt Colette Eerdekens van Syntra Midden-Vlaanderen.

Nieuw opleidingstraject nog onbekend

Toch raakt het aantal beschikbare opleidingsplaatsen niet ingevuld, vaak doordat die opleidingstrajecten weinig bekend zijn, zowel bij werkgevers als bij werkzoekenden. Mede daarom organiseerden Syntra, Randstad Transport en VDAB deze week een event om zowel het beroep als de opleiding voor vrachtwagenchauffeurs in de kijker te zetten.

