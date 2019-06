Eupen moet op zoek naar een nieuwe trainer: Claude Makelélé zet een stap opzij

Claude Makelélé is niet langer trainer van eersteklasser KAS Eupen. Dat maakte de club bekend via haar website. De Fransman blijft wel verbonden aan de club. Tot het WK van 2022 in Qatar gaat hij zijn schouders zetten onder de sociale projecten van de club.

De Franse oud-international trainde Eupen sinds november 2017. Hij volgde toen de Spanjaard Jordi Condom op. Onder zijn hoede werd Eupen vorig seizoen twaalfde en het seizoen daarvoor vijftiende. Met het behoud werd twee keer de sportieve doelstelling behaald.

De 46-jarige Makelele kende een roemrijke spelerscarrière bij clubs als Real Madrid en Chelsea. Als hoofdcoach had hij tot voor zijn passage bij Eupen alleen ervaring opgedaan bij Bastia. Eupen wil echter een nieuwe aanpak proberen en daar hoort een nieuwe trainer bij. Makelélé vertrekt niet bij Eupen, maar krijgt dus een rol in het sociale team.

“Natuurlijk ben ik triest dat ik Eupen ga verlaten, maar ik denk dat dit de juiste beslissing is voor beide partijen,” aldus Makelele. “Nu kan de club een nieuwe richting inslaan met een nieuwe aanpak. Ik wil Eupen en in het bijzonder Andreas Bleicher bedanken voor het feit dat ze mij de kans hebben gegeven om bij deze club te komen werken. Ik wens hen veel succes, evenals mijn opvolger. Ik kijk uit naar mijn nieuwe rol.”

“Namens onze club wil ik Claude bedanken voor de goede samenwerking, zijn inzet, professionaliteit en succes tijdens zijn periode bij Eupen”, reageert bestuurslid Andreas Bleicher. “Claude heeft de afgelopen twee seizoenen een belangrijke rol gespeeld in het behoud. We hebben nu besloten om een ??nog meer ontwikkelingsgerichte focus te leggen en tegelijkertijd aantrekkelijk voetbal te spelen. Claude blijft echter verbonden aan onze club in een nieuwe rol. Hij zal tot het WK 2022 in Qatar onze ambassadeur zijn van enkele sociale projecten. We zullen de details daarvan binnenkort bekendmaken. Eupen zal binnenkort haar nieuwe hoofdcoach presenteren.”