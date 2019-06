Mysterieuze vondst: 3,4 miljoen euro gevonden in deuren van auto die in ons land verkocht werd na tip van Albanese politicus

Het federaal parket in ons land voert samen met het Albanese een onderzoek naar een Toyota Yaris met 3,4 miljoen euro aan cash geld erin die aangetroffen werd in een havenstad in Albanië. Het geld werd gevonden na een tip van politiek kopstuk in het land. Het Belgische gerecht wil dat hij ondervraagd wordt, en de man zegt daartoe bereid te zijn.

Ongeveer een jaar geleden verkocht een Belg nietsvermoedend zijn Toyota Yaris tweedehands aan twee Albanezen. Enkele maanden later was het voertuig plots groot nieuws in Albanië toen het in de havenstad Durrës aangetroffen werd op een wagentransport met 3,4 miljoen euro aan cash geld aan boord.

De vondst werd gedaan na een tip van Lulzim Basha, de leider van een oppositiepartij en gewezen minister van Buitenlandse Zaken in het land. Het Belgische gerecht heeft daarom een brief gestuurd naar Albanië om erop aan te dringen dat de man ondervraagd wordt. Hij heeft daarmee ingestemd, melden Albanese media, en is bereid alle medewerking te verlenen. De vraag is vooral hoe hij wist van het geld aan boord van de wagen. Mogelijk kan hij ook de verantwoordelijken aanwijzen.

Het onderzoek wijst voorlopig in de richting van de Albanese neven Elvis en Alfred V., die de wagen gekocht zouden hebben en het transport mee georganiseerd zouden hebben. Het parket in ons land wil voorlopig niets kwijt over de zaak.