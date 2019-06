Neymar werd vijf uur lang ondervraagd in verkrachtingszaak: “De waarheid zal vroeg of laat duidelijk worden”

Neymar is donderdag gedurende ruim vijf uur ondervraagd door de politie van Sao Paulo. Het verhoor kaderde in het onderzoek naar een mogelijke verkrachting door de stervoetballer van het Braziliaanse model Najila Trindade.

Bij het verlaten van het commissariaat omstreeks 21 uur legde de 27-jarige Neymar, in een donker pak en op krukken, een korte verklaring af. “Ik ben heel rustig. De waarheid zal vroeg of laat duidelijk worden”, zei de duurste voetballer ter wereld.

Foto: Photo News

Neymar wordt er door de 26-jarige Najila Trindade van beschuldigd dat hij haar midden mei in een hotel in Parijs heeft aangerand. Begin juni werd de PSG-spits, die door een enkelblessure de Copa America mist, al een eerste keer aan de tand gevoeld door de Braziliaanse politie.

Volgens het Braziliaanse Globo zou Neymar gezegd hebben dat zijn seksuele activiteit met Trindade gebeurde met “wederzijdse toestemming”. En dat het model vroeg om “geslagen” te worden, wat hij dan ook zou gedaan hebben. Volgens Globo bleek uit een medische controle van de vrouw dat ze blauwe plekken had rond haar bekken en op haar benen.

Het Franse RMC voegde daaraan toe dat de tweede ontmoeting die beiden hadden degene was waar een video van opdook op sociale media. Neymar zou daarbij geslagen zijn door Trindade zelf en zich daarna snel uit de voeten gemaakt hebben. Het model zit intussen aan haar vierde advocaat nadat bleek dat ze ook betrokken is in een zaak rond een vermeende overval.

Neymar revalideert momenteel van een enkelblessure die hij opliep in een vriendschappelijke wedstrijd van Brazilië. Hij staat vier weken aan de kant en mist de Copa America in eigen land.

Foto: Photo News

Foto: REUTERS