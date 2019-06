Cuba Gooding Jr. beschuldigd van betasten vrouw in nachtclub: acteur geeft zich aan bij politie maar ontkent aanranding

Cuba Gooding Jr geeft zich aan bij politie voor betasten vrouw in nachtclub. Video: Het Nieuwsblad

De wereldberoemde acteur Cuba Gooding Jr. is door de politie aangehouden op verdenking van aanranding. De 51-jarige Oscar-winnaar, onder meer bekend van Jerry Maguire, zou afgelopen zondag een vrouw (30) betast hebben in een nachtclub. Hij ontkent dat.

Een zichtbaar vermoeide Cuba Gooding Jr. heeft zich donderdag aangegeven bij de politie in New York, vergezeld van zijn advocaten. Bij The Hollywood Reporter ontkent de acteur de beschuldigingen die tegen hem geuit zijn, maar hij werd toch aangehouden voor aanranding.

De zaak draait rond wat zich afgelopen zondag afgespeeld heeft in een nachtclub in Manhattan. Gooding Jr. raakte er aan de praat met een dertigjarige vrouw, die beweert dat de acteur zwaar onder invloed was en haar bij borsten heeft gegrepen. Toen ze hem daarop aansprak, zouden de twee een hevige ruzie gekregen hebben. De beveiliging moest tussenbeide komen.

Net na dat incident, rond 21 uur, is op camerabeelden te zien hoe de acteur de club verliet. Om 1 uur ’s nachts deed de vrouw aangifte bij de politie.