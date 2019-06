Nu ook concrete Engelse interesse voor Genk-kapitein Leandro Trossard

Waar speelt Leandro Trossard (24) volgend seizoen? Het is één van de meest pertinente vragen van de Belgische transferzomer. Na Wolfsburg toont nu ook Brighton & Hove Albion concrete interesse voor de Rode Duivel.

De Premier League-club van Mathew Ryan (ex-Genk en -Club Brugge), José Izquierdo (ex-Club Brugge) en Anthony Knockaert (ex-Standard) overleefde vorig seizoen net in de Premier League met een zestiende plaats. Trainer Chris Hughton werd vervolgens vervangen door Graham Potter.

Om offensief sterker voor de dag te komen denken de Seagulls aan Trossard. Er werd een eerste bod uitgebracht, maar dat werd geweigerd door Genk. De Limburgers hopen zo’n 20 miljoen euro op te strijken voor de spelmaker. Naar alle verwachtingen zal Brighton een nieuw bod uitbrengen, al is het voorlopig gissen naar het bedrag.

Eerder toonde ook al Wolfsburg interesse, maar het dossier met de Bundesliga-club ligt momenteel stil. Trossard was het voorbije seizoen goed voor 22 doelpunten en 11 assists in 47 optredens voor Genk, waarmee hij de titel pakte in de Jupiler Pro League.