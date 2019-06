Ibrahimovic (wie anders?) is grootverdiener in de MLS en breekt record, Pozuelo doet beter dan Rooney en verpulvert Ciman

Zlatan Ibrahimovic strijkt dit jaar bij Los Angeles Galaxy een salaris van 7,2 miljoen dollar (6,38 miljoen euro) op. Daarmee is de 37-jarige Zweed de best betaalde speler in de Amerikaanse Major League Soccer. “Ibra” verbetert met zijn toploon net het vorige record van de Braziliaan Kaka. Die streek in 2017 bij Orlando 7,16 miljoen dollar op.