Professor Ivy League-school moet opstappen na Netflix-reeks

De Netflix-reeks ‘When they see us’, een gedramatiseerde reconstructie van de beruchte zaak uit 1989, waarin vijf tieners ten onrechte werden veroordeeld voor verkrachting en poging tot moord, doet veel stof opwaaien in de VS. Zoveel stof dat al twee betrokkenen ontslag namen uit hun huidige functies.

De serie gaat over een verkrachtingszaak in Central Park in de jaren ’90. In de zaak werden vijf zwarte jongens valselijk beschuldigd. Elizabeth Lederer was destijds officier van justitie, in de Netflix-reeks wordt dan ook geen fraai portret van haar geschilderd. Tot voor kort was ze professor aan de prestigieuze Colombia Law School maar daar hebben de studenten verenigd onder ‘The Black Law Students Association’, nu dus verandering in kunnen brengen.

Het was niet de eerste keer dat er om haar ontslag geroepen werd. In 2013 werd er nog een petitie tegen haar opgestart maar dat mocht niet baten.

De vijf jongeren die destijds beschuldigd werden, konden na 12 jaar op basis van DNA-bewijs vrijgesproken worden. Ze eiste en kregen uiteindelijk een schadevergoeding van 41 miljoen dollar.