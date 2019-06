‘Anuna’ of ‘Nicole en Hugo’ mogen niet, maar vanaf nu kan u kiezen hoe Belgische planeet zal heten

Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de International Astronomical Union (IAU), ’s werelds belangrijkste orgaan in de sterrenkunde, kreeg ons land vorige week een eigen exoplaneet en ster cadeau. Op dit moment heet onze planeet nog HD49674b, maar daar kunt u verandering in brengen.

Om een nieuwe naam te kiezen lanceert het Belgische IAU100 pilootcomité de campagne ‘NameExoWorlds’. Iedereen mag eraan deelnemen. Het comité stelt slechts één belangrijke voorwaarde: de namen van de ster en de planeet moeten een gemeenschappelijk thema hebben. “Een criterium dat ik persoonlijk nog zou toevoegen, is een duidelijke link met België, zoals bij het sterrenstelsel Trappist”, zegt Leen Decin, astrofysicus en hoogleraar sterrenkunde aan de KU Leuven.

De IAU heeft wel een lijstje met specifieke regels opgesteld. Zo moeten de namen 4 tot 16 tekens tellen en mogen ze geen cijfers of interpunctie bevatten. Aanstootgevende namen of namen van personen die nog leven of minder dan 100 jaar dood zijn, worden niet toegelaten. Voorstellen als ‘Anuna’ of ‘Nicole en Hugo’, die reeds op sociale media circuleren, worden dus niet aanvaard.

Iedereen - particulieren, verenigingen en scholen - kan tot 15 augustus zijn voorstellen online indienen. “We verwachten veel input”, aldus Decin. Een selectiecommissie van vijftien mensen kiest uit alle voorstellen maximaal tien naamcombinaties. Een tweede stemronde moet dan uitwijzen welke van die tien het uiteindelijk wordt. In december kennen we de nieuwe naam voor onze planeet en ster.