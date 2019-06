Burgemeester gaat vrijuit in corruptiezaak: “Nu kan ik eindelijk mijn sjerp omgorden”

Kampenhout / Zottegem / Oudenaarde - Aannemer Yves P. uit Zottegem en burgemeester Kris Leaerts (CD&V) van Kampenhout hebben zich niet schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en omkoping bij enkele aanbestedingen. De aannemer kreeg wel een celstraf met uitstel en een beroepsverbod wegens fiscale fraude.

Toen de ex van aannemer Yves P. uit Zottegem met een klacht wegens fiscale fraude en corruptie naar de politie stapte, kwam ook burgemeester Kris Leaerts (CD&V) van Kampenhout in zijn functie als projectadviseur bij intercommunale Haviland uit Zellik bij het gerecht in beeld. Dat was ook het geval voor Filip D.R., projectingenieur bij Haviland. Samen met de aannemer werden beiden beticht van valsheid in geschrifte en omkoping tijdens twee openbare aanbestedingen in Galmaarden, in 2007 en 2008. Het ging om de aanleg van het containerpark en de verkaveling Flieterkouter. Aannemer Yves P., die een bedrijf met een vijftigtal werknemers runt, diende voor beide overheidsopdrachten een offerte in. Uit vrees voor gunstiger offerten van concurrenten, en om zeker te zijn om beide opdrachten binnen te halen, zou na de indiening nog een korting zijn bijgeschreven. Volgens het openbaar ministerie zou dat alleen maar mogelijk geweest zijn met medewerking van Leaerts, die zetelde tijdens de openingszittingen van de offerten.

Feiten verjaard én geen bewijzen

De rechtbank ziet echter geen bewijzen van valsheid in geschrifte of omkoping en sprak zowel aannemer P., Leaerts en Filip D.R. vrij. De rechtbank oordeelde dat de strafvordering tegenover de burgemeester en zijn collega sowieso verjaard was. “Maar zelfs als niet van verjaring sprake was geweest, dan nog zou de burgemeester vrijgesproken zijn. Precies omdat niet bewezen is dat de aannemer een valsheid heeft gepleegd”, benadrukt meester Jan De Winter, advocaat van Leaerts. “Dat is belangrijk voor mijn cliënt. Deze strafzaak heeft voor hem zowel persoonlijk als professioneel een enorme impact gehad. Dankzij de vrijspraak kan hij nu eindelijk ook als burgemeester benoemd worden.”

Aannemer wel schuldig aan witwassen

Aannemer Yves P. maakte zich volgens de rechtbank wel schuldig aan fiscale fraude en witwassen van zwart geld. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden met uitstel, een boete van 6.000 euro en een beroepsverbod van vijf jaar als bestuurder van een vennootschap. Bovendien werd een vermogensvoordeel van 200.000 euro verbeurd verklaard. “Uiteraard beraden we ons om dit vonnis in beroep aan te vechten”, reageert zijn advocaat Wim De Pooter. “Een veroordeling hadden we niet verwacht, omdat met de fiscus via het betalen van ruim 640.000 euro een minnelijke schikking is bedongen. Mijn cliënt, die een blanco strafregister heeft, is enorm aangedaan. Zeker het beroepsverbod is een ramp want daarmee zet de rechtbank ook de job van tientallen werknemers op het spel.”