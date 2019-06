NMBS lanceert festivaltrein en zet extra treinen in voor festivalgangers

Wie komende zomer ergens ten lande naar een festival trekt, kan daarvoor beroep doen op de NMBS. Dat is alvast wat de openbaarvervoermaatschappij belooft door 76 extra treinen in te zetten - goed voor 75.000 zitplaatsen extra - en een samenwerking aan te gaan met 13 grote festivals.

Volgens de NMBS kozen in 2018 200.000 festivalgangers voor de trein om op de festivalweide te geraken. Door 76 extra treinen in te zetten en zo 75.000 mensen een zitplaats aan te bieden, hoopt de spoormaatschappij deze zomer even goed te doen. Het biedt ook voordelige tarieven aan.

Eén NMBS-trein werd zelfs omgevormd tot festivaltrein. De winnaar van een wedstrijd ziet zijn ontwerp voortaan prijken op een trein, die ook binnenin helemaal in het thema van de festivals zal staan. Wat daarmee precies bedoeld wordt, is nog niet duidelijk. “Het is een verrassing”, aldus de NMBS.

Foto: NMBS

Foto: NMBS

Foto: NMBS