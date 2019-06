Ben Weyts (N-VA) trekt 250.000 euro uit voor schuilhokken voor zwerfkatten: twee gratis voor elke stad en gemeente

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts gaat alle Vlaamse steden en gemeenten twee schuilhokken voor zwerfkatten aanbieden. De Vlaamse regering trekt hier 250.000 euro voor uit, lokale overheden kunnen er extra bestellen als dat nodig blijkt. “Alle steden en gemeenten hebben nu de tijd tot 15 juli om in te tekenen.”

Steden en gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle zwervende, verloren gelopen of achtergelaten dieren op hun grondgebied. Sinds april vorig jaar zijn ze ook verplicht om voer en beschutting te voorzien. Om de gemeenten te ondersteunen biedt minister Weyts elke gemeente twee gratis schuilhokken voor zwerfkatten aan.

“Het zijn stevige kwalitatieve hokken, er kunnen drie à vier katten in schuilen. Ze vereisen weinig onderhoud en komen volledig gemonteerd toe”, zegt Michaël Devoldere, woordvoerder van minister Weyts. “Ook inbegrepen: een bord met informatie. De mensen krijgen de vraag om de dieren met rust te laten. Verder voorzien we een gids met tips over hoe gemeenten moeten omgaan met zwerfkatten en zullen gemeenten advies krijgen over de plaatsing van het hok. Dat mag bijvoorbeeld niet te dicht bij het verkeer worden geplaatst, en de opening van het hok staat best niet naar het noorden.”

Steden en gemeenten die meer van die schuilhokken willen kunnen er via de minister bijbestellen “aan een voordelig tarief”: zo’n 310 euro per hok.