Real Madrid verslaat Barcelona en haalt de ‘Japanse Messi’ in huis

Real Madrid heeft de komst van het 18-jarige talent Takefusa Kubo bevestigd. De aanvallende middenvelder, wiens bijnaam de “Japanse Messi” luidt, stond ook in de belangstelling van FC Barcelona en ondertekent een langdurig contract in Madrid. “We hebben een van de meest veelbelovende wereldtalenten in huis gehaald”, meldt Real Madrid vrijdag.