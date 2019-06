Vader Abraham even dood verklaard

De showbizz werd gisteren opgeschrikt door het gerucht dat Pierre Kartner (84), beter bekend als Vader Abraham zou zijn overleden. En toen bleek dat zowel zijn telefoon op kantoor, als zijn mobiele telefoon niet werd opgenomen, werd inderdaad gevreesd voor het ergste.

Pierre Kartner schrok zich gisteren na de geruchten over zijn ’overlijden’ een hoedje. “Het gaat heel goed met mij, beter dan ooit!”

Zijn Vlaamse ontdekking Mieke Gijs, die vijftig jaar geleden Wilma Landkroon opvolgde als kindster, was wél direct bereikbaar en kon gelukkig melden dat er met Pierre niets aan de hand is.

“Ik heb hem zojuist gesproken en hij sprak uitgebreid over zijn nieuwe jubileum-album die over twee maanden uitkomt.”

Niet veel later meldde Pierre zichzelf via de telefoon van zijn zoon Walter met de mededeling: “Dat ik de telefoon niet opnam, kwam omdat ik mijn rondjes aan het zwemmen was. Het gaat hartstikke goed met mij, beter dan ooit. Ik werk aan een nieuw album met een mix van oud en nieuw materiaal. Dat schijfje zat al langer in de planning, maar heeft vertraging opgelopen, omdat ik over bepaalde nummers niet helemaal tevreden was en er bijvoorbeeld nieuwe arrangementen moesten worden gemaakt.”

Vader Abraham is inmiddels tevreden en laat weten dat het proces zich in de eindfase bevindt. “Ik noem het een jubileum-album, maar dat is niet gebaseerd op een datum of leeftijd. Het is meer een muzikaal overzicht.”

Tot slot, over de paniek van gisteren: “Het is niet de eerste keer dat ik dood word verklaard. Eens in de zoveel tijd doemt zo’n bericht op en dat zorgt helaas voor veel verwarring. Maar, eh... nu word ik vast honderd!”