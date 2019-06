In een winkelcentrum in Mexico ontstond er een lek in het dak waardoor het winkelcentrum onder water liep. Terwijl iedereen de begane grond ontruimde voor het stijgende water zag de band een unieke kans. Om de gemoederen van de voorbijgaande shoppers te temperen, speelden zij de soundtrack van Titanic. een ironische wending die de shoppers duidelijk wisten te appreciëren.