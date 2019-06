Matt Hancock is niet langer kandidaat om Theresa May op te volgen

De minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, is uit de race gestat voor het premierschap in het Verenigd Koninkrijk. Maar voorlopig weigerde hij wel zich uit te spreken over steun aan andere kandidaten.

Hancock was de jongste van de zeven kandidaten in de race. Via een statement dat hij uitstuurde, laat hij weten dat hij niet langer mee doet. “Ik wilde de kandidaat voor de toekomst zijn maar de partij is op zoek naar een kandidaat voor zeer specifieke omstandigheden”, zegt hij. Hij gaat al zijn opties nu overwegen en hij zal met de andere kandidaten gesprekken voeren om uiteindelijk zijn steun bij één iemand te leggen. Hancock behaalde in de eerste ronde 20 stemmen, maar moest er in de tweede ronde 33 halen. Het zag er niet naar uit dat dat zou lukken. De meest prominente steun in zijn kamp kwam van vice premier David Lidington. Hancock was een zeer gematigde kandidaat in het centrum van de conservatieven.

