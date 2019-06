Grootste platenlabel ter wereld verzweeg brand die meer dan 100.000 originele opnamen vernielde, onbegrip in muziekwereld is groot

Tien jaar slaagde platenmaatschappij Universal erin om de brand van 2008 geen bijzonder schadelijke te doen lijken. Maar een artikel van The New York Times vertelt een heel ander verhaal: één waarin de originele opnames van meer dan honderdduizend platen in de vlammen opgingen. Tal van iconische groepen zijn daardoor getroffen, en het onbegrip in de muziekwereld is groot.

Het was een nachtwaker van Universal Studios Hollywood die in de nacht van zondag 1 juni 2008, rond 5 uur ’s ochtends, de vlammen opmerkte. De toegesnelde brandweermannen zouden er uiteindelijk 24 uur over doen om de brand helemaal te blussen. De balans was niet positief, zei de filmmaatschappij toen, maar ook niet dramatisch. Enkele iconische filmdecors, onder meer uit King Kong en Back to the future, waren verwoest. Maar het had veel erger kunnen zijn.

Tien jaar lang geloofde zowat iedereen dat. Tot The New York Times deze week de knuppel in het hoenderhok gooide. De krant kwam te weten dat Universal, de grootste platenmaatschappij ter wereld, al die jaren verzwegen heeft dat in Building 6.197, een van de gebouwen die in de vlammen opgegaan waren, veel meer dan alleen films bewaard werden.

Originele opnames

Foto: REUTERS

De titel van het artikel is niet toevallig The day the music burned. In het gebouw lagen de masteropnames van meer dan 175.000 muziekalbum die bij Universal Music Group (UMG) uitgebracht werden. En niet de minsten: de originele opnames van - we noemen er maar enkelen - Elton John, Ray Charles, Eminem, Nirvana, Chuck Berry, Muddy Waters, Billie Holiday, The Four Tops, Neil Diamond, Sheryl Crow, R.E.M., Tupac Shakur en ga zo maar door.

Dat de originele opnames verloren zijn gegaan, daar zou de muziekwereld vroeger weinig aandacht aan geschonken hebben. Meer zelfs: vaak werden de mastertapes weggegooid om plaats te maken zodra de muziek uitgebracht was. Maar de jongste jaren wonnen die originele tapes, waarop vaak ook alternatieve opnamen staan en nummers die nooit uitgebracht werden, aan belang. Om iconische platen ‘remastered’ uit te brengen om hun zoveelste verjaardag te vieren, zijn de originele opnamen essentieel. Daarop staan de verschillende sporen afzonderlijk - één voor de zang, één voor gitaar, één voor drums... - en die maken het mogelijk om het geheel wat op te frissen.

Ook bands wisten van niets

Wellicht is het uit financieel oogpunt dat Universal de vernielingen tien jaar lang verzweeg. De dertigste verjaardag van Nevermind van Nirvana, om er maar eentje te nemen, zal in 2024 niet met een heruitgave gevierd worden. “Alles is weg”, tweette bassist Krist Novoselic na het lezen van het artikel.

Ook artiesten/bands als Eminem, Hole, R.E.M., Steely Dan en Sheryl Crow gaven al aan niet op de hoogte te zijn geweest van hun vernielde mastertapes. “Dit maakt me ziek”, aldus Crow. “De mensen die dit verzwegen hebben, moeten beschaamd zijn.”

Volgens Universal staat het artikel vol onwaarheden. De schade is veel minder groot, klinkt het. Maar bewijzen werden daar (nog?) niet voor geleverd.