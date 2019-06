Koppel vrijgesproken voor brandstichting in eigen huis, met dank aan leugendetector

Ichtegem / Brugge - Een Ichtegems koppel is in de Brugse strafrechtbank vrijgesproken voor brandstichting in de slaapkamer van hun eigen woning. De rechter baseerde zich onder meer op een test met de leugendetector, die in hun voordeel uitdraaide.

In de ochtend van 16 juli 2017 zaten A.M. (28) en M.C. (30) met hun kinderen beneden te ontbijten toen er brand uitbrak op de eerste verdieping van hun woning. De matras in hun slaapkamer was in brand gevlogen, maar toen de brandweer ter plaatse kwam was het vuur al grotendeels gedoofd.

De schade was niettemin aanzienlijk en onderzoek wees uit dat het vuur met opzet werd aangestoken. De speurders keken in de richting van A.M. en M.C., die hun betrokkenheid met klem ontkenden. Op hun eigen vraag werden ze onderworpen aan een test met de leugendetector en die draaide in hun voordeel uit.

“Wat zou hen in godsnaam bezield hebben om brand te stichten in hun eigen woning”, vroeg hun advocaat Stijn Leliaert zich af. “Hun verzekering was niet eens in orde. Er waren vochtproblemen en ze hadden al een andere woning gevonden om naartoe te verhuizen.”

Leliaert wees erop dat het raam van de slaapkamer op het moment van de feiten open stond. “Het is dus niet ondenkbaar dat iemand anders via het dak naar binnen glipte om brand te stichten”, besloot hij.

De procureur schermde met het feit dat de twee tijdens hun verhoor tegenstrijdige verklaringen hadden afgelegd. M.C. beweerde ook dat hij de slaapkamerdeur niet open kreeg door de hitte. “Maar de deskundige schreef in zijn verslag dat die deur tijdens de brand moet hebben opengestaan”, benadrukte de procureur. Maar dat kon de strafrechter klaarblijkelijk niet overtuigen en hij sprak het koppel dan ook vrij op basis van twijfel. AFT