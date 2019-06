Nieuwe fiets- en wandelbeleving ‘Fietsen door de Bomen’ scheert hoge toppen in Limburg

Hechtel-Eksel - In de Limburgse gemeente Hechtel-Eksel opent toerisme Limburg vrijdag officieel een gloednieuwe fiets- en wandelbeleving. Voortaan scheert het Limburgse fietsroutenetwerk - dat eerder ‘Fietsen door het Water’ introduceerde - letterlijk hoge toppen op tien meter hoogte door de kruinen van de bomen.

Aan het prestigieuze nieuwe fietsproject werd de voorbije maanden hard gewerkt. Fietsers kunnen maar liefst 700 meter lang over een fietsbrug in de vorm van een dubbele cirkel met een doorsnede van honderd meter rijden. De brug stijgt rustig tot tien meter hoogte om vervolgens weer te dalen. Fietsen kan slechts in één richting en er is een leuning voorzien om de veiligheid te garanderen. Maar op het drie meter brede pad kunnen fietsers comfortabel naast elkaar rijden.

‘Fietsen door de Bomen’ bevindt zich vlakbij fietsknooppunt 272 aan het Pijnven in Bosland. Vanaf zaterdag kan iedereen de iconische fietsbrug uitproberen.